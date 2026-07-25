25 July, 2026
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteIncendiDa alcune ore uomini e mezzi, aerei e a terra, stanno intervenendo su un vasto incendio all’ingresso di Portoscuso
Incendi

Da alcune ore uomini e mezzi, aerei e a terra, stanno intervenendo su un vasto incendio all’ingresso di Portoscuso

Da alcune ore uomini e mezzi, aerei e a terra, stanno intervenendo su un vasto incendio all’ingresso di Portoscuso Le operazioni sono iniziate a fine mattinata con l’intervento di due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo forestale di Iglesias e Fenosu (biturbina AS332 Super Puma) in località “Case Pinna”, nella zona del campo sportivo, con le operazioni di spegnimento coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Carbonia. L’incendio è stato dichiarato subito di interfaccia urbano-rurale per la prossimità di case sparse ed è intervenuto un terzo elicottero proveniente dalla base CFVA di Pula. Le fiamme si sono propagate in direzione della pineta a ridosso della zona industriale ed è stata attivata la procedura di richiesta Canadair. Vista la gravità della situazione, i vigili del fuoco e il Corpo forestale hanno comunicato l’evacuazione di una famiglia di tre persone.

FOLLOW US ON:
Questa mattina l’a
Mercoledì 29 luglio
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Incendi
Incendio alla perife
Incendi
Ancora fiamme all&#8
Incendi
Uomini e mezzi del C
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY