Da alcune ore uomini e mezzi, aerei e a terra, stanno intervenendo su un vasto incendio all’ingresso di Portoscuso Le operazioni sono iniziate a fine mattinata con l’intervento di due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo forestale di Iglesias e Fenosu (biturbina AS332 Super Puma) in località “Case Pinna”, nella zona del campo sportivo, con le operazioni di spegnimento coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Carbonia. L’incendio è stato dichiarato subito di interfaccia urbano-rurale per la prossimità di case sparse ed è intervenuto un terzo elicottero proveniente dalla base CFVA di Pula. Le fiamme si sono propagate in direzione della pineta a ridosso della zona industriale ed è stata attivata la procedura di richiesta Canadair. Vista la gravità della situazione, i vigili del fuoco e il Corpo forestale hanno comunicato l’evacuazione di una famiglia di tre persone.