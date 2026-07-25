25 July, 2026
MENU
mobile-logo
HomeEdiliziaOpere pubblicheMercoledì 29 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, sarà possibile visitare la vecchia hall dell’albergo Centrale di Carbonia
Opere pubbliche

Mercoledì 29 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, sarà possibile visitare la vecchia hall dell’albergo Centrale di Carbonia

Mercoledì 29 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, sarà possibile visitare la vecchia hall dell’albergo Centrale di Carbonia, oggetto di lavori di recupero tra il 2021 e il 2022 e destinata ad ufficio relazioni con il pubblico. La giornata sarà anche occasione di approfondimento del recente dibattito che si è aperto a Carbonia sul recupero dell’ex albergo centrale, per il quale l’Azienda ha stanziato 3 milioni di euro a seguito di una delibera sull’utilizzo dei proventi delle vendite. Cittadinanza e autorità locali sono invitati a partecipare.

 

FOLLOW US ON:
Da alcune ore uomini
Narcao Blues, gran f
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Opere pubbliche
La Provincia ha cons
Opere pubbliche
Incontro tra Amminis
Opere pubbliche
Il comune di Carboni
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY