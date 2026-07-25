Mercoledì 29 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, sarà possibile visitare la vecchia hall dell’albergo Centrale di Carbonia, oggetto di lavori di recupero tra il 2021 e il 2022 e destinata ad ufficio relazioni con il pubblico. La giornata sarà anche occasione di approfondimento del recente dibattito che si è aperto a Carbonia sul recupero dell’ex albergo centrale, per il quale l’Azienda ha stanziato 3 milioni di euro a seguito di una delibera sull’utilizzo dei proventi delle vendite. Cittadinanza e autorità locali sono invitati a partecipare.