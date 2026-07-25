Mercoledì 29 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, sarà possibile visitare la vecchia hall dell’albergo Centrale di Carbonia
Mercoledì 29 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, sarà possibile visitare la vecchia hall dell’albergo Centrale di Carbonia, oggetto di lavori di recupero tra il 2021 e il 2022 e destinata ad ufficio relazioni con il pubblico. La giornata sarà anche occasione di approfondimento del recente dibattito che si è aperto a Carbonia sul recupero dell’ex albergo centrale, per il quale l’Azienda ha stanziato 3 milioni di euro a seguito di una delibera sull’utilizzo dei proventi delle vendite. Cittadinanza e autorità locali sono invitati a partecipare.
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