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Martedì 4 agosto 2026, alle ore 20.00, nella spiaggia di Cala Sapone, a Sant’Antioco, si conclude la Rassegna “Concerti al Tramonto”

Martedì 4 agosto 2026, alle ore 20.00, nella spiaggia di Cala Sapone, a Sant’Antioco, si conclude la Rassegna “Concerti al Tramonto” prodotta dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” dí Elmas (con la direzione artistica del maestro Ignazio Perra) in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco – San Giovanni Suergiu (diretta dal Maestro Claudio Corrias) e con il comune di Sant’Antioco.

L’evento prevede il concerto “Moderne Sonorità – La musica di oggi in percorsi musicali senza confini”, una serata dedicata all’interpretazione di celebri melodie del repertorio moderno e pop-jazz, nazionale e internazionale, costruita come un percorso esecutivo comparativo fra brani del passato e composizioni contemporanee.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Federica Urracci (voce) e Alessio Sanna (pianoforte), un duo cameristico che accompagnerà il pubblico attraverso la popular music regionale, nazionale e internazionale. Un organico essenziale e raffinato che punta sul dialogo diretto fra voce e pianoforte. L’ingresso è libero e gratuito.

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