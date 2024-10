Martedì 29 ottobre, a Cagliari, verrà presentato il Carbonia Film Festival, in programma a Carbonia, dal 13 al 17 novembre

Martedì prossimo 29 ottobre, negli spazi della Fondazione Sardegna Film Commission a Cagliari – Sa Manifattura, viale regina Margherita 33 – si terrà la conferenza stampa di presentazione del Carbonia Film Festival, la manifestazione organizzata dalla Società Umanitaria di Carbonia in programma, a Carbonia, dal 13 al 17 novembre.

Insieme al direttore regionale della Società Umanitaria Paolo Serra, interverranno Moreno Pilloni, direttore del centro di Carbonia, e Francesco Giai Via, direttore artistico del festival. In programma anche i contributi dell’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas, della presidente della commissione Cultura in Consiglio regionale Camilla Soru, del sindaco di Carbonia Pietro Morittu, e dell’assessora comunale alla Cultura di Carbonia Giorgia Meli.