Villamassargia, giovani in dialogo con la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu

Dal diritto a giocare, negato tutt’oggi a tanti bambini nel mondo, al diritto ad essere ascoltati. La mattinata di ieri nella palestra Roberto Carlo Frongia a Villamassargia con la Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Carla Puligheddu è trascorsa con una certa intensità per il pubblico composto da bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Molteplici i temi affrontati in base alla fascia d’età, se i più piccoli si sono scatenati sul campo con palloni e girotondo, con i preadolescenti Puligheddu ha parlato di amore, possesso, emarginazione, cyberbullismo, fatti di cronaca e delle tante insidie che aleggiano tra i più giovani durante un momento della crescita piuttosto delicato, laddove i genitori sono chiamati a esercitare un sano controllo ai fini della tutela del minore.

L’evento organizzato dal comune di Villamassargia è stato aperto dai saluti della sindaca Debora Porrà affiancata da Anna Gioi, responsabile dei Servizi sociali, e dalla vicesegretaria Laura Pasci che hanno rinnovato la forte attenzione dell’Ente verso le nuove generazioni.

«L’esperienza condotta in ambito regionale dalla dottoressa Puligheddu può essere riprodotta su scala locale e per questo motivo – ha annunciato la sindaca – abbiamo già deliberato l’istituzione della figura di un Garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a Villamassargia, convinti che possa esercitare un ruolo di raccordo prezioso.»

Nel corso dell’incontro è stato presentato il libro “Chiara, una vita oltre la vita” che, dall’esistenza spezzata in circostanze tragiche della tredicenne oristanese Chiara Carta nel 2023, è diventato uno strumento per mettersi in ascolto dei ragazzi. La pubblicazione è stata fortemente voluta da Carla Puligheddu che ha invitato il padre di Chiara, Piero Carta, a prendere la parola davanti al pubblico visibilmente commosso quando ha raccontato con il cuore in mano della figlia uccisa dalla sua mamma che soffriva di disagio psichico. Proprio per onorarne la memoria, Piero Carta ha voluto trasformare il profondo dolore in servizio per gli altri, indirizzando ai presenti un messaggio fondato sull’ascolto e sul dialogo tra generazioni. «Chiara era matura, coraggiosa e non si risparmiava nel difendere chi era in difficoltà», è il suo ricordo che si trasforma immediatamente in un caldo invito ai coetanei della figlia: «Non abbiate paura di chiedere aiuto e di parlare se ne avete bisogno».

«Chiara è stata privata del diritto più importante: il diritto alla vita. Non dovete mai dare per scontati i vostri diritti e mai smettere di rivendicarli», è il monito rivolto agli studenti dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu.

Al termine dell’incontro, saluti e ringraziamenti sono stati accompagnati da un ultimo annuncio da parte della sindaca Debora Porrà: l’imminente inaugurazione di un nuovo parco per i giovani, «un luogo di ritrovo riqualificato presso la pineta le Aie con accesso diretto alle scuole medie». Anche queste azioni sono un modo per rafforzare il senso di appartenenza dei ragazzi e favorire la partecipazione.