Matteo Mascia ha vinto la Gran Fondo al Giro delle Miniere

Arrivano i primi verdetti dell’edizione 2021 del Giro delle Miniere. Questa mattina Matteo Mascia, il portacolori della SC Monteponi, società organizzatrice della cinque giorni di grande ciclismo in

Sardegna, si è aggiudicato la 2ª Gran Fondo delle Miniere – Trofeo Parco Geominerario Memorial Roberto Saurra, gara nazionale di 130 chilometri valevole anche come campionato sardo di Gran Fondo.

La cronaca. Partenza e arrivo nel suggestivo sito minerario di Monteponi. Accompagnati da una bella giornata di sole, il gruppo di 150 partenti ha consumato compatto i primi km di tracciato.

Dopo l’attraversamento del centro abitato di Iglesias si sono però da subito registrate le prime fughe.

Artefici un gruppo di ben dieci corridori, capitanati dal testimonial del Giro Andrea Tafi e dal belga Michel Heydens, terzo, fino a quel momento, nella classifica generale del Giro.

La fuga dei dieci si è fatta sempre più consistente, con quasi 4minuti e mezzo di vantaggio a 35 km dall’arrivo. E’ qui, però, che ha fatto capolino il gran cuore degli atleti sardi. Nelle ultime salite i quattro mori Eros Piras, Matteo Mascia e Andrea Lovicu hanno deciso di recuperare terreno. Il terzetto ha spinto forte sui pedali fino a conquistare la testa della gara, per poi dare vita ad un arrivo in volata davanti al numeroso pubblico che ha sperato, sino all’ultimo, di poter acclamare il beniamino di casa. Così è stato. Ha vinto proprio Matteo Mascia, portacolori della SC Monteponi, che ha così bissa il titolo italiano a cronometro di Villamassargia mettendo in bacheca una nuova importante affermazione.

Il re della corsa a tappe nel Sulcis è però Eros Piras, bravo a gestire con esperienza e sagacia tattica i vantaggi acquisiti nelle tappe intermedie della manifestazione organizzata da Gigi Mascia.

Domani la quinta ed ultima tappa. Domani si corre la 12ª Coppa Città di Gonnesa – Giro del Nuraghe. Sarà una novità fortemente voluta dagli organizzatori. Una gara su 47 km con partenza e arrivo nel centro del paese che chiuderà la kermesse.

Ordine d’arrivo 4ª tappa (Iglesias)

1 – Matteo Mascia (SC Monteponi) 3h 35’ 01″ 03

2 – Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas Nuoro) 3h 35’03”691

3 – Eros Piras (Techno Bike) 3h 35′ 05″ 737

4 – Emiliano Murtas (ASD Donori Bike Team) 3h 35′ 29″ 289

5 – Michel Heydens (Cavigal Nice SportCyclisme) 3h 35’ 29’’ 610

6 – Marco Silvestri (Cicli Falaschi) 3h 35′ 39″ 317

7 – Giuseppe Satta (L’Oleandro Budoni ASD)3h 35’ 42’’ 616

8 – Antonio Castello (ASD Cicli Falaschi) 3h 35’ 43’’3 11

9 – Nicola Saba (UC Guspini ASD) 3h 36’ 08’’ 750

10 – Andrea Costanzo (Ajò Cycling Team) 3h 36′ 37″ 541

Giro delle Miniere 2021 (Classifica assoluta maschile)

1 – Eros Piras (Techno Bike) 7h 33′ 34″

2 – Matteo Mascia (SC Monteponi) 7h 33′ 45″

3 – Michel Heydens (Cavigal Nice Sportscyclisme) 7h 34′ 20″

4 – Emiliano Murtas (ASD Donori Bike Team) 7h 35′ 18″

5 – Marco Silvestri (ASD Cicli Falasca) 7h 35′ 24″

Giro delle Miniere 2021 (Classifica assoluta femminile)

1 – Valentina Zuco (Team De Rosa Santini) 6h 23’ 34’’

2 – Simonetta Cerquetti (SC Monteponi) 6h 32’ 58’’

3 – Patrizia Spadaccini (SC Monteponi) 6h 48’ 08’’